حقيقة فيديو انتشار السرقات والحوادث بسبب انقطاع الكهرباء بالقليوبية

توصلت أجهزة الأمن إلى حقيقة ما نشر على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يتضمن تعليق مدعومًا بمقطع فيديو تضمن الإدعاء بعدم تواجد إنارة بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، مما يتسبب في انتشار وقوع السرقات والحوادث.

وبالفحص تبين أن الشاكي صاحب معرض موبيليا -مقيم بدائرة مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية- وباستدعائه وسؤاله قرر ما سبق ذكره بالمنشور.

وبالتنسيق مع الجهة المختصة، أفادت أن سبب انقطاع التيار الكهربائي بمحل الشكوى هو عطل فني وتم تداركه وإصلاحه في حينه وإعادة الإضاءة، والتواصل مع الشاكي وإفهامه.

كما تبين عدم وجود ثمة بلاغات سرقات أو حوادث طرق، خلال الآونة الأخيرة بالمنطقة محل الشكوى.

وفي سياق آخر، رصدت أجهزة الأمن ما تداول بإحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تعليق مدعوم بصورة إدعى خلاله شخص سرقة سيارته من أمام منزله بدائرة مركز شرطة أبوحماد في محافظة الشرقية، وتحرير محضر بالواقعة.

وبالفحص تبين صحة الواقعة، وتحرير الشاكي محضرًا بالواقعة وبتاريخ 25/5/2023 حضر وأبلغ بعثوره على السيارة المُشار إليها، ولا يوجد بها ثمة تلفيات وتحرر عن ذلك مُلحقًا للمحضر الأصلي.

وبتكثيف جهود البحث، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مُرتكب الواقعة شخص له معلومات جنائية، مقيم دائرة مركز شرطة الزقازيق، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة والتخلي عن السيارة عقب تضييق الخناق عليه وخشية افتضاح أمره.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.