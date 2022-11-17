حقيقة فيديو العثور على فتاة محبوسة داخل شقة مهجورة بالإسكندرية

توصلت تحقيقات الأجهزة الأمنية إلى ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يظهر خلاله شخص داخل عقار ويتحدث مع سيدة من خلف باب شقتها المتهالك، ومدون بالفيديو أن القائم على التصوير يزعم أنه عثر على فتاة في شقة مهجورة ومحبوسة، ولا تتحدث مع أحد والحديث معها من خلف الباب وطلبت منه بعض المأكولات وقدمها لها.

وأمكن تحديد الشخص القائم على تصوير مقطع الفيديو، وتبين أنه عامل -مقيم دائرة قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية.

وباستدعائه وسؤاله قال إنه أثناء زيارة إحدى أقاربه “ربة منزل”، أبلغته بوجود فتاة بشقة بالطابق الأرضي بالعقار سكنها دائمة الصراخ، وتطلب الطعام من الأهالي فتوجها إلى الفتاة بالشقة المشار إليها، والتحدث معها على النحو الوارد بالفيديو وقدم لها بعض الأطعمة وانصرفا.

وبالانتقال للشقة المشار إليها تبين أن الشقة مهملة، وتقابل مع قاطنيها، وتبين أنهما موظف بالمعاش، وكريمته الظاهرة بمقطع الفيديو.

وبمناقشتهما تبين أنهما “مهتزان نفسيًا” ويقيمان بالشقة، ويخرج الأول لطلب الطعام من الأهالي على فترات ويغلق باب الشقة خشية خروج كريمته، وعدم قدرتها على العودة مرة أخرى، وأن المذكورة دائمة الصراخ وطلب الطعام من قاطني العقار سكنهما أثناء مرورهم من أمام شقتهما.