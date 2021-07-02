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حقيقة فيديو التحرش بفتاة بالفيوم: تشابك بالأيدي حول أولوية جمع القمامة

حسبما نفت الفتاة في التحقيقات.
أماني عوض 2:42 ص, الجمعة, 2 يوليو 21 2:42 ص, الجمعة, 2 يوليو 21

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توصلت الأجهزة الأمنية إلى ملابسات فيديو متداول عن التحرش بإحدى الفتيات في محافظة الفيوم ، والتي نفت ذلك، موضحة حدوث مشادة بينها واثنين آخرين جميعهم يعملون في جمع مخلفات القمامة حول أولوية التجميع.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت ما تداول على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن مقطع فيديو بشأن محاولة شخصين التحرش بإحدى الفتيات في محافظة الفيوم.

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وبالفحص أمكن تحديد الجناة، وكذا تحديد هوية المجني عليها، جميعهم مقيمون في محافظة الفيوم، ويعملون بمخزن لجمع مخلفات القمامة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وباستدعاء المجني عليها، وبسؤالهم أقروا بحدوث مشادة كلامية بينهم وتشابك بالأيدي دون حدوث ثمة إصابات بسبب أولوية جمع المخلفات بالمنطقة محل الواقعة.

ونفت المجني عليها تحرش المتهمين بها، مضيفة بعدم علمها بالقائم على نشر المقطع المشار إليه.

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واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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