حقيقة فيديو الاعتداء على أحد المصلين في مسجد السيدة زينب

كشفت أجهزة الأمن عن حقيقة اعتداء فرد أمن على أحد المصلين داخل مسجد السيدة زينب في محافظة القاهرة ، اليوم الأحد، واتضح أنها بسبب صرف الزحام دون الاعتداء على أشخاص.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت ما تداول من مقطع فيديو على أحد الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، تضمن الزعم باعتداء أحد أفراد الأمن على شخص داخل مسجد السيدة زينب.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في محاولة أحد أفراد الأمن الإداري صرف المصلين، عقب الانتهاء من الصلاة لمنع التزاحم، وفقًا للإجراءات المتبعة داخل المسجد دون حدوث تعدي.