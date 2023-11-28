حقيقة فيديو الاستيلاء على منزل سيدة وطردها تحت تهديد السلاح بكفر الشيخ

توصلت أجهزة الأمن إلى حقيقة ما تداول على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بشأن إدعاء إحدى السيدات -مُقيمة بمحافظة كفر الشيخ- عن استيلاء بعض الأشخاص على منزلها ومحتوياته وطردها تحت تهديد السلاح.

وبالفحص اتضح أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 2 نوفمبر الجاري، ورد بلاغًا لمركز شرطة مطوبس بمديرية أمن كفر الشيخ من مالك محل هواتف محمولة “زوج الشاكية”، بتضرره من طرد مالك محل قطع غيار سيارات له من منزله، والاستيلاء على محتوياته، وباستدعاء المشكو في حقه وسؤاله نفى مانُسب إليه.

وقال إن شقيقه يعمل خارج البلاد واشترى ذات المنزل بتاريخ 7/8/2021 من تاجر دواجن -مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية- وسدد جزء من ثمنه والباقي على أقساط، إلا أنه حدثت خلافات مالية بينهما، فقامت زوجة البائع ببيع ذات المنزل مرة أخرى لزوج الشاكية.

وأضاف أنه لدى توجه المشكو فى حقه للمنزل تصادف تواجد الشاكية وزوجها فحدثت بينهما مشادة كلامية تبادلوا خلالها التعدى بالسب، ولم يستدل على ما ورد بالشكوى بشأن إدعاء الشاكية بقيام بعض الأشخاص بالاستيلاء على منزلها ومحتوياته وطردها تحت تهديد السلاح.

واتخذت الإجراءات القانونية، وعرض الأطراف على النيابة العامة للتحقيق.