حقيقة فيديو اعتراض سيدة على دفن زوج شقيقتها بمقابر العائلة في الغربية

كشفت أجهزة الأمن عن حقيقة تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع “فيس بوك”، يزعم خلاله شخص اعتراض سيدة على دفن زوج شقيقتها في مقابر العائلة بمحافظة الغربية.

تعود التفاصيل، إلى تلقي مركز شرطة السنطة بمديرية أمن الغربية ببلاغ من ربة منزل عن تضررها من مستخدم إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”، بتهمة نشر مقطع فيديو عبر الصفحة المشار إليها، يظهر خلاله شخص يزعم اعتراض المبلغة على دفن زوج شقيقتها بمقابر العائلة، بسبب عدم الاشتراك في دفع ثمن المقبرة، وذلك على خلاف الحقيقة.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في اعتراض أعمام المبلغة، وهم 3 أشخاص على دفن جثمان المتوفي بمقابر عائلتهم لكونه ليس منها، وخشيتهم النزاع على ملكية المقبرة مستقبلاً.

واتضح أنه بالتراضي بينهم وأسرة المتوفي دفن جثمان المذكور بذات المقابر في حينه، واتخذت الإجراءات القانونية.