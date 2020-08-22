حقيقة فيديو اعتداء ضابط شرطة على سيدات بالشرقية: عام 2010 بكلية البنات

كشفت المتابعة الأمنية، حقيقة فيديو متداول عبر “يوتيوب” عن اعتداء أحد ضباط الشرطة على إحدى السيدات بمحافظة الشرقية، وتبين أنه قديم من عام 2010 أمام كلية البنات.

ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”، تحت عنوان: “ضابط شرطة يعتدى بالضرب على سيدات بالشرقية 2020” يتضمن ظهور مجموعة من ضباط الشرطة مرتدين الملابس الأميرية أمام كلية البنات جامعة الأزهر بالزقازيق.

وبالفحص تبين أن الواقعة ترجع أحداثها إلى 10 أكتوبر 2010 أمام كلية البنات، وتم تصويرها أثناء محاولة مجموعة من الطالبات المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية إدخال بعض اللافتات، التي تحمل شعار “الجماعة الإرهابية” لعمل معرض لهم بالكلية، وقيامهم بالتظاهر أمام الباب الرئيسي، مما دعى ضباط الحرس الجامعي آنذاك إلى إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكدت المتابعة الأمنية أنه تم داول القضية في حينه والفصل فيها.