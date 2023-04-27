حقيقة فيديو اعتداء شخص على الكلاب الضالة بالأعيرة النارية

كشفت أجهزة الأمن عن حقيقة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن إدعاء سيدة باعتداء أحد الأشخاص على الكلاب الضالة، وإطلاق أعيرة نارية تجاهها.

وبالفحص أمكن تحديد القائمة على نشر مقطع الفيديو، وهي سيدة -مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة- وتبين تحريرها محضرًا ضد شخص اعتدى عليها بالسب والقذف، والادعاء على غير الحقيقة، بإطلاقه أعيرة نارية على الكلاب الضالة.

وعقب تقنين الإجراءات توصلت الأجهزة الأمنية إلى المشكو في حقه، وبسؤاله أفاد بوجود خلافات سابقة بينه والشاكية لوضعها الطعام للكلاب الضالة أسفل العقار محل سكنه، مما أدى إلى تجمعهم أمام العقار.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تضرر إحدى السيدات من اعتداء أحد الأشخاص على الكلاب الضالة بالشارع، وإطلاق أعيرة نارية تجاهها.