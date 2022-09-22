حقيقة فيديو اعتداء شخصين على سيدة بالسب وتهديدها في المنوفية

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن إدعاء سيدة بأنها أثناء استقلالها سيارتها وبرفقتها أنجالها والتوجه إلى مسقط رأسها بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية ، لزيارة والدها فوجئت باستقلال شخصين سيارة ملاكي “بدون لوحات معدنية” اعتدوا عليها بالسب وتهديدها.

وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وأنه بتاريخ 17 الجاري تبلغ لمركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية من القائمة على بث مقطع الفيديو -مقيمة بالقاهرة- بتضررها من قائد سيارة، لتعديه عليها بالسب بألفاظ خارجة ومحاولة الاصطدام بها أثناء قيادتها سيارتها، وذلك بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية.

كما تبين أن السيارة المشار إليها ملك زوج شقيقة المبلغة السابق، وحقيقة الواقعة تتمثل في وجود خلافات عائلية بينه وشقيقة المبلغة، وأنها محل تحقيقات النيابة العامة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.