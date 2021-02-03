حقيقة فيديو اعتداء أمن معهد الأورام بأسيوط على محامي

مشادة كلامية بين أفراد الأمن الإداري والمحامي بسبب رغبته الدخول للمعهد لزيارة والده المحجوز للعلاج، وذلك في غير أوقات الزيارة الرسمية.

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة تداولته القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، تتضمن الزعم باعتداء الأمن على محامي في محافظة أسيوط.

وجاء في مقطع فيديو متداول إدعاء أحد المحامين تعرضه للاعتداء، واحتجازه داخل نقطة معهد الأورام بأسيوط دون وجه حق، وبالانتقال والفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات.

واتضح أن حقيقة الواقعة تتمثل في تلقي الأجهزة الأمنية بلاغ بحدوث مشادة كلامية داخل معهد الأورام، بدائرة قسم شرطة أول أسيوط بين المحامي المشار إليه، وعدد من أفراد الأمن الإداري الخاص بالمعهد.

وكشفت التحريات أنها بسبب رغبة المحامي الدخول للمعهد لزيارة والده المحجوز للعلاج، وذلك في غير أوقات الزيارة الرسمية ورفض أفراد الأمن الإداري لذلك.

وحررت محضرًا بالواقعة والصلح والتراضي بين الطرفين، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.