حقيقة فيديو استغاثة سيدة ونجلتها من اعتداء خطيبها السابق عليها لإجبارها على العودة

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن عن حقيقة تداول مقطع فيديو عبر الصفحة الخاصة بأحد المواقع الإخبارية، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن استغاثة سيدة ونجلتها من شخص لاعتدائه على نجلتها وجذبها من ملابسها، عقب تهديدها بسلاح أبيض كان بحوزته، والتوجه بها إلى منزله لإجبارهما على إعادة خطبتها مرة أخرى بمحافظة كفر الشيخ.

وبالفحص أمكن تحديد السيدة المشار إليها بمقطع الفيديو، وهي: ربة منزل -مقيمة بمحافظة كفر الشيخ- ونجلتها طالبة، وتبين سابقة خطبتها لمزارع، وحدوث خلافات بينهما وإنهاء الخطبة على إثر ذلك.

وبتاريخ 25 الجاري، تبلغ لمركز شرطة الحامول من السيدة المشار إليها، بقيام خطيب نجلتها بمحاولة اصطحابها معه لمسكنه كرهًا عنها، وتدخل بعض الأهالي ومنعه من ذلك.

وبسؤال المذكور أنكر ما نسب إليه واتهم والدة خطيبته بالاستيلاء منه على مبلغ مالي ومشغولات ذهبية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وبعرض الطرفان على النيابة العامة، قررت إخلاء سبيلهما بضمان محل إقامتهما.

وباستدعاء نجلة السيدة المشار إليها قررت بعدم صحة ما ورد بمقطع الفيديو.

وأضافت أنه أثناء تقابلها مع المشكو في حقه، وطلبه منها إعادة الخطبة، لكنها أبلغته بعدم موافقة أسرتها، وأثناء ذلك حدثت مشادة كلامية بينه وأحد أقاربها، واتخذت الإجراءات القانونية.