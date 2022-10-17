حقيقة فيديو استغاثة سيدة من ضرب نجلها داخل مدرسة في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن حقيقة مقطع فيديو نشر عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن استغاثة سيدة من تعرض نجلها للضرب أثناء تواجده داخل المدرسة، الكائنة بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 22 سبتمبر الماضي “قبل بدء العام الدراسي”، حضر لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة شخص ونجله “طالب بالصف الأول الإعدادي، مصاب بجروج سطحية”.

وتضرر من طالب بذات الصف لتعديه عليه بالضرب بأحد الشوارع خارج المدرسة، قبل بدء العام الدراسي محدثًا إصابته المنوه عنها، بسبب وجود خلافات سابقة بينهما.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.