حقيقة فيديو استغاثة سيدة تعمل خارج البلاد عن تعرض نجلتها للتحرش

وبالفحص تبين عدم صحة إدعاء المذكورة، وأن الواقعة لا تتعدى كونها مشاجرة.

كشفت أجهزة الأمن حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك “، تضمن إدعاء إحدى السيدات، بتعرض نجلتها لواقعة تحرش بمحافظة أسوان.

بدأت التحريات عقب رصد المتابعة الأمنية لسيدة تعمل بالخارج -متحدثة من الدولة التي تعمل بها- تناشد الأجهزة الأمنية حماية نجلتها بدعوى تعرضها لواقعة تحرش بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان.

وبالفحص تبين عدم صحة إدعاء المذكورة، وأن الواقعة لا تتعدى كونها مشاجرة، أثناء سير كريمتها رفقة والدها بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان.

وحدثت مشدة كلامية بينها وأحد الأشخاص، وتعدت عليه بالضرب دون حدوث إصابات، وتم التصالح فيما بينهما في حينه.

وتضررت من شخص آخر، لقيامه بالتلفظ بألفاظ خادشه للحياء والتعدي عليها بالضرب.

وألقي القبض على المشكو في حقه، وبمواجهته أنكر مانسب إليه، وعلل اتهامها له لتدخله لفض المشاجرة بينها والأول، وباستدعاء والد الفتاة أيد ما جاء بأقوال كريمته.

واتخذت الإجراءات القانونية قِبل المذكورة للإدلاء بمعلومات كاذبة.