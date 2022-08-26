حقيقة فيديو إلقاء القبض على شخص من داخل مسجد في الدقهلية

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية عن حقيقة ما تداول من مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن الإدعاء باصطحاب أفراد شرطة شخص من داخل أحد المساجد أثناء أداء الصلاة في محافظة الدقهلية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 29/7 الماضي، تبلغ لمركز شرطة نبروه بمديرية أمن الدقهلية بنشوب مشاجرة ببندر نبروه بين كل من طرف أول “عامل”، طرف ثانٍ: 4 عمال، جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لوجود خلافات سابقة بينهم، اعتدى خلالها الطرف الثاني على الأول بالضرب بعصى، مما أدى إلى إصابته بكدمات وسحجات متفرقة.

وعلى الفور انتقلت لمكان الواقعة وأثناء السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة، هرب أحد أفراد الطرف الثاني ودخل لأحد المساجد، وأمكن ضبطه في حينه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.