حقيقة فيديو إتيان طفل حركات استعراضية بسلاح أبيض

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”، يتضمن قيام طفل ببعض الحركات الاستعراضية مستخدمًا سلاح أبيض “مطواة”.

وبالفحص وإجراء التحريات، تبين أن الطفل المذكور -يبلغ من العمر 11 عامًا- مقيم صحبة “والدته” بدائرة قسم شرطة عين شمس بمحافظة القاهرة، عقب إنفصالها عن والد الطفل عامل -له معلومات جنائية.

وباستدعاء السيدة وطفلها، وبمناقشتهما، أفاد الطفل بأن المقطع المتداول “قديم” وتم تصويره منذ أكثر من عام بمعرفة شخص -له معلومات جنائية- على سبيل المزاح.

وأمكن ضبط الأخير، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال الطفل، ونفى علمه بالقائم على نشر مقطع الفيديو، واتخذت الإجراءات القانونية.