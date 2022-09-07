حقيقة فيديوهات لتعاملات أجنبي مع الباعة بصورة غير لائقة

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن عن حقيقة مقطع فيديو متداول عبر أحد الحسابات على موقع يوتيوب، يتضمن مقاطع مصورة لتعاملات شخص يحمل جنسية أجنبية مع الباعة، في بعض المناطق بمحافظة القاهرة والجيزة بصورة غير لائقة.

وباستخدام التقنيات الحديثة تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم مصور منذ عام 2020، وصاحب الحساب المشار إليه نشر مقاطع الفيديو نقلاً عن حساب الشخص الذي يحمل الجنسية الأجنبية، والمصورة منذ ذلك التوقيت.

وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو صحبة الشخص المشار إليه، والذي يقوم بمرافقته والإلحاح عليه لاصطحابه لمحلات بيع المنتجات والملابس بإحدى المناطق بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه تجول صحبة الشخص المشار إليه، مقابل حصوله على مقابل مادي “عمولة” من أصحاب المحال التجارية، واتخذت الإجراءات القانونية.