حقيقة فيديوهات عثور الشرطة على مخدرات في مأكولات سجين بالإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك”، تتضمن عثور الشرطة على مواد مخدرة داخل مأكولات لأحد المحكوم عليهم بأحد أقسام مديرية أمن الإسكندرية.

وبالفحص تبين أن مقاطع الفيديو المشار إليها قديمة تعود إلى عام 2019، واتخذت الإجراءات القانونية حيالها في حينه.

نشرت وزارة الداخلية “فيديو” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يوضح أبرز جهودها في كشف القضايا المتداولة إلكترونيًا، عبر صفحات «سوشيال ميديا»، والقبض على الجناة، أو كشف تفاصيل الوقائع.

وتضمن الفيديو، 7 وقائع تداولت خلال الأسبوع الماضي، عبر منصات التواصل الاجتماعي، من ضمنها فيديو سرقة هاتف محمول من مصلي داخل مسجد، وشائعات ظهور جن أعلى منزل “دجال” أثناء احتراقه، وضبط «سايس» أتلف سيارة سيدة.