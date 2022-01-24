حقيقة فيديوهات تجمع عمال شركات قطاع الأعمال بالسياحة وتعذيب محتجز

توصلت الأجهزة الأمنية إلى حقيقة مقاطع فيديو منتشرة إلكترونيًا عن تجمع عمال شركات قطاع الأعمال بالسياحة وترديدهم هتافات، وادعاء آخر بتعرض محتجز للتعذيب، وتبين عدم صحتها.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت ما تداول من مقطع فيديو عبر إحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، إدعت خلاله تجمع عمال شركات قطاع الأعمال بالسياحة وترديدهم هتافات رفضًا للائحة الجديدة.

على صعيد آخر، رصدت المتابعة الأمنية ما تداول من مقطعين مُصورين عبر صفحة أحد العناصر الإخوانية الهاربة خارج البلاد بمواقع التواصل الاجتماعى إدعى خلالهما بتعرض بعض المحتجزين بأحد أقسام الشرطة للتعذيب.

وتبين أن جميع المقاطع السابقة والهتافات تم فبركتهما بهدف نشر الشائعات والأكاذيب.