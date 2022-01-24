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حقيقة فيديوهات تجمع عمال شركات قطاع الأعمال بالسياحة وتعذيب محتجز

اتضح فبركة جميع الفيديوهات.
أماني عوض 10:07 م, الأثنين, 24 يناير 22 10:07 م, الأثنين, 24 يناير 22

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توصلت الأجهزة الأمنية إلى حقيقة مقاطع فيديو منتشرة إلكترونيًا عن تجمع عمال شركات قطاع الأعمال بالسياحة وترديدهم هتافات، وادعاء آخر بتعرض محتجز للتعذيب، وتبين عدم صحتها.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت ما تداول من مقطع فيديو عبر إحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، إدعت خلاله تجمع عمال شركات قطاع الأعمال بالسياحة وترديدهم هتافات رفضًا للائحة الجديدة.

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على صعيد آخر، رصدت المتابعة الأمنية ما تداول من مقطعين مُصورين عبر صفحة أحد العناصر الإخوانية الهاربة خارج البلاد بمواقع التواصل الاجتماعى إدعى خلالهما بتعرض بعض المحتجزين بأحد أقسام الشرطة للتعذيب.

وتبين أن جميع المقاطع السابقة والهتافات تم فبركتهما بهدف نشر الشائعات والأكاذيب.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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