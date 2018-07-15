حقيقة فقد أمير قطر مليوني متابع على تويتر

إعداد – عبدالغفور أحمد محسنتحدثت تقارير إعلامية عديدة عن فقدان تميم بن حمد أمير قطر لأكثر من 2 مليون من متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في إطار الحملة التي ينفذها الموقع لإلغاء الحسابات الوهمية حفاظا على مصداقيته، فهل حقا فقد بن حمد كل هذا العدد من المتابعين؟ لم يش

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن

تحدثت تقارير إعلامية عديدة عن فقدان تميم بن حمد أمير قطر لأكثر من 2 مليون من متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في إطار الحملة التي ينفذها الموقع لإلغاء الحسابات الوهمية حفاظا على مصداقيته، فهل حقا فقد بن حمد كل هذا العدد من المتابعين؟

لم يشر أي تقرير من تلك التقارير المنشورة إلى أي مصدر استقى منه تلك المعلومة في ظل أن “تويتر” ذاتها لم تسم أحدا ممن حذفت حسابات متابعيهم، في حين أوضح موقع socialblade.com الذي يقدم إحصاءات عديدة عن كل مواقع التواصل الاجتماعي أن أمير قطر لم يفقد سوى 721 متابعا على مدار شهر كامل خلال الفترة من 16 يونيو الماضي إلى اليوم (15 يوليو).

كما أن عدد متابعي أمير قطر لم يتجاوز أصلا أكثر من 240 ألف متابع، ولم يصل يوما إلى 2 مليون متابع أو نحو ذلك من الأرقام التي اعتمدت عليها التقارير الإعلامية.

وتوضح البيانات السابقة أن عدد متابعي بن حمد ازداد خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الجاري بنحو 100 ألف متابع.

كذلك، فإن بيانات مؤسسة كيهول Keyhole لاحصاءات مواقع التواصل، والتي اعتمدت عليها مؤسسات صحفية أجنبية مثل “سي إن إن موني” لرصد عدد المتابعين المفقودين، أشارت إلى أن كاتي بيري المغنية أمريكية كانت الخاسر الأكبر في ليلة الجمعة العاصفة (13 يوليو الماضي) حيث فقدت 2.8 مليون متابع ثم تلاها جاستن بيبر مغني بوب الكندي الذي فقد 2.7 مليون متابع، وايضا الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والذي فقد 2.3 مليون متابع، ثم المطربة ريانا التي فقدت 2.2 مليون متابع، ولم تشر تلك التقارير إلى أمير قطر بين كبار الخاسرين.