حقيقة فشل صفقة بيع شبكة تليفزيون الحياة

محمد فتحي:نفى المستشار الإعلامي للدكتور السيد البدوي، رئيس الوفد، وجود عراقيل بشأن صفقة بيع مجموعة قنوات وتليفزيون الحياة.وأكد فى بيان صحفى أن الصفقة تسير وفقًا للإجراءات المتبعة والموقعة مع شركة هوم ميديا.كما أكد عدم صحة الشائعات التي انتشرت بشأن تعطل الصفقة أو فشلها وهي شائعات معتادة لتقليل

محمد فتحي:

نفى المستشار الإعلامي للدكتور السيد البدوي، رئيس الوفد، وجود عراقيل بشأن صفقة بيع مجموعة قنوات وتليفزيون الحياة.

وأكد فى بيان صحفى أن الصفقة تسير وفقًا للإجراءات المتبعة والموقعة مع شركة هوم ميديا.

كما أكد عدم صحة الشائعات التي انتشرت بشأن تعطل الصفقة أو فشلها وهي شائعات معتادة لتقليل حماس العاملين بالقناة.

وأوضح أن اتفاقية الاستحواذ على صفقة تليفزيون الحياة تسير بمسارها الطبيعي.

علي جانب آخر أكدت مصادر مطلعة داخل الشركة التي استحوذت علي مجموعة قنوات الحياة استمرار صفقة بيع الحياة وأن العمل يجري داخل المحطة علي قدم وساق لاستعادة مركز القناة التي تربعت ومازالت تنافس علي نسب الأعلي مشاهدة وسط جميع القنوات الفضائية العربية.

وأكدت المصادر أن الإعلاميين الذين تم الاستغناء عنهم مؤخرا تم ذلك بالاتفاق والتسوية معهم ولم يكن مطلقا انسحاب منهم ويتم حاليا الاتفاق مع مجموعة من الإعلاميين للانتقال لشاشة الحياة في ثوبها الجديد.