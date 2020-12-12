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حقيقة غياب فتاة في أسيوط عن منزلها: تركته لسوء معاملة أهلها

وحددت اثنين من القائمين على إدارة الصفحة المشار إليها متواجدين حاليًا خارج البلاد.
أماني عوض 12:19 ص, الأحد, 13 ديسمبر 20 12:19 ص, الأحد, 13 ديسمبر 20

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توصلت الأجهزة الأمنية إلى حقيقة ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تغيب إحدى الفتيات عن منزلها في محافظة أسيوط ، واتضح أنها تركته بسبب سوء معاملة أهلها لها.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” حول تغيب إحدى الفتيات عن منزلها بمحافظة أسيوط، ومناشدة من يعثر عليها الاتصال بأرقام هواتف محددة.

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وبالفحص اتضح أنه تبلغ لقسم أسيوط من مالك محل ملابس -مقيم بدائرة قسم ثان أسيوط- بتغيب نجلة شقيقته طالبة جامعية، عن مسكن أهليتها عقب توجهها للجامعة.

وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى ارتباط المتغيبة بأحد الأشخاص عامل -مقيم بمحافظة الفيوم- وباستهدافه تبين تواجد المتغيبة رفقته.

وبسؤالها أقرت أنها تركت منزل أهليتها برغبتها لسوء معاملتهم لها، وترغب في الزواج من المذكور وعدم العودة مرة أخرى.

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وحددت اثنين من القائمين على إدارة الصفحة المشار إليها متواجدين حاليًا خارج البلاد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما بتهمة الترويج لأخبار مغلوطة من شأنها تكدير الأمن.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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