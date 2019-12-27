حقيقة غرق مواقع أثرية في الإسكندرية نتيجة الطقس السيئ

انتشرت أنباء في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، تفيد بغرق بعض المواقع الأثرية في الإسكندرية ، نتيجة الطقس السيئ.

وبحسب صفحة محافظة الإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فقد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع محافظة الإسكندرية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت المحافظة أنه لا صحة لغرق أي من المواقع الأثرية بالإسكندرية، وأن كافة المواقع الأثرية بالمحافظة مؤمنة بشكل كامل ضد أي تغيرات مناخية طارئة.

وأشارت إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة، كما أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة.

ووضعت المحافظة خطة لتلافي ما حدث خلال النوات الشتوية السابقة، والتي تتضمن التنسيق مع كافة الجهات المعنية أبرزها (شركة الصرف الصحي وكافة الأحياء وشركة نهضة مصر).

ويأتي ذلك لتحديد نقاط تمركز سيارات شفط المياه، والتوزيع المناسب لها في نطاق الأحياء المختلفة، والتحرك الفوري والسريع تجاه البلاغات الواردة، بالإضافة إلى متابعة الأماكن التي وردت بها عدة شكاوى متكررة لغرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة بالنوات السابقة، والعمل على تلافيها.

فضلاً عن رصد كافة الطرق التي بها عيوب وتتسبب في تراكمات المياه، للعمل على رفع كفاءتها وتطويرها.

وناشدت محافظة الإسكندرية جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالمحافظة، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، مع أهمية الرجوع إلى الموقع الرسمي للمحافظة.

يشار إلى أن محافظة الغسكندرية كانت قد تعرضت خلال الأأيام القليلة الماضة، لموجة من الطقس السيء والأمطار الغزيرة، واتخذت الأجهزة التنفيذية احتياطاتها واستعدادها لمواجهة أي حوادث طرق أو تراكم مياه في الشوارع.