حقيقة عدم تمكين مواطن من تحرير محضر سرقة شقته واحتجازه بالقاهرة

وجود نزاع بينهم على ملكية العقار وإدعاء الأخير "المقاول" شراء العقار مقابل مبلغ مالي من الورثة، وتحرر محضرًا بالواقعة وإخلاء سبيل الطرفين.

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يتضمن تضرر شخص من عدم تمكينه من تحرير محضر سرقة الشقة محل سكنه، الكائنة بدائرة قسم شرطة الحدائق بالقاهرة، فضلاً عن احتجازه وإجباره على التصالح مع المشكو في حقه.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تداول في هذا الشأن، وحقيقة الواقعة ترجع إلى أنه سبق وتبلغ لقسم شرطة الحدائق بشكوى بالعقار المشار إليه.

وبالانتقال والتقابل مع كلٍ من طرف أول: شخصين وسيدة “ورثة العقار” -جميعهم مقيمون بدائرة قسم الوايلي- طرف ثان: “مقاول” -مقيم بمحافظة سوهاج.

واتضح وجود نزاع بينهم على ملكية العقار وإدعاء الأخير “المقاول” شراء العقار مقابل مبلغ مالي من الورثة، وتحرر محضرًا بالواقعة وإخلاء سبيل الطرفين.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن التوصل إلى القائم بنشر مقطع الفيديو المشار إليه، شخص من الطرف الأول “ورثة العقار”، وضبطه وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات، واتخذت الإجراءات القانونية.