حقيقة عدم اعتماد شهادات الميلاد الإلكترونية القديمة بالجهات الحكومية

كشفت تحريات المتابعة الأمنية، حقيقة ما تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدم اعتماد شهادات الميلاد الإلكترونية القديمة داخل الجهات الحكومية، واتضح عدم صحة الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت ما تداول على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن إنتقاد صاحب الحساب عدم اعتماد شهادة الميلاد الإلكترونية القديمة الخاصة بكريمته أثناء تقدمه بها لإحدى الجهات الحكومية.

وأضاف أنهم طالبوه باستخراج شهادة ميلاد إلكترونية حديثة لعدم الاعتداد بالأولى، زاعمًا بأن هذا الإجراء يمثل عبئًا على كاهل المواطنين.

واستغلت بعض الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، تصريحات المذكور في الإسقاط على مؤسسات الدولة.

وبالفحص تبين أن ما تداول في هذا الشأن عارٍ تمامًا عن الصحة جملةً وتفصيلاً، ويأتي ضمن محاولات نشر الشائعات.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.