كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول من منشور على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن زعم فتاة بأنها أثناء أدائها صلاة التراويح بأحد المساجد بمنطقة حلوان، دخل شخص للمسجد وطلب من الإمام عدم إستكمال الصلاة نظرًا لتجاوز مواعيد انتهائها.

وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في غياب إمام المسجد المشار إليه المعين من وزارة الأوقاف، مما أدى لقيام أحد الأهالي المتطوعين بأداء فريضة الصلاة بالمسجد كإمام، وأثناء مرور وكيل وزارة الأوقاف تلاحظ له ذلك.

وأشار الفحص إلى أن وكيل الوزارة استدعى مدير إدارة الأوقاف بالمنطقة، وتم إستكمال الصلاة بالكامل بدلاً من المتطوع كإجراء إداري من جانب وزارة الأوقاف.