حقيقة عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في خلاف سيدة ومدير شركة بالقاهرة

توصلت أجهزة الأمن إلى حقيقة ما تداول على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بشأن إدعاء سيدة بعدم إتخاذ الإجراءات القانونية بقسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة بشأن واقعة خلافها مع أحد الأشخاص.

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وحقيقة الواقعة تتمثل في ورود بلاغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، من طرف أول: مدير بإحدى الشركات الخاصة، طرف ثان: سيدة “لها معلومات جنائية”، زوجها.

وقرر الطرفين بحدوث مشادة بينهما أمام مقر إحدى الجمعيات الخاصة بتربية الكلاب، بسبب صدور قرار من الجهات المختصة بغلق مقر الجمعية لوجود مخالفات على والد الأولى من الطرف الثاني، وتعيين الأول لرئاسة مجلس إدارة الجمعية مؤقتًا، وتبادل الطرفين الاتهامات.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.