حقيقة ظهور «جن» أعلى منزل «دجال» أثناء احتراقه في الإسماعيلية

نفى مصدر أمني صحة ما تداول عبر بعض المواقع الإخبارية بشأن ظهور “جن” أعلى منزل أحد الدجالين أثناء احتراقه في محافظة الإسماعيلية.

وأوضح أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 30/8/2022 تبلغ لمركز شرطة القنطرة غرب من الأهالي بسير شخص عاري الجسد وفي حالة هياج ويلقي الحجارة على المارة ممسكًا بيده سلاح أبيض سكين، وأثناء محاولة الأهالي تهدئته دلف داخل مسكنه وأضرم النيران به.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، وأمكن السيطرة على الحريق المحدود بمدخل المسكن.

وتمكنت من ضبط مرتكب الواقعة والسلاح الأبيض الذي كان بحوزته، وتبين أنه “مهتز نفسيًا”، واتخذت الإجراءات القانونية في حينه.