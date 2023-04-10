حقيقة ضبط رجل شرطة لشخص بدون وجه حق في شمال سيناء

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن حقيقة ما تداول عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، من تعليق تضمن زعم شخص مقيم بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء بضبط رجل شرطة لنجله، واحتجازه بدون وجه حق وتحرير محضر على غير الحقيقة “اتجار بالمواد المخدرة”.

وبالفحص تبين عدم صحة ما نشر في هذا الشأن، وتبين أنه بتاريخ 1 الجاري تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن شمال سيناء من ضبط شخصين أحدهما نجل الشاكي المشار إليه، مقيمان بمحافظة شمال سيناء.

وعثر بحوزتهما على 22 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت كيلو جرام، هاتف محمول، وذلك أثناء تواجدهما بدائرة القسم.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.