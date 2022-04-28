كشفت أجهزة الأمن عن حقيقة منشور متداول على موقع “فيس بوك”، يتضمن إستغاثة سيدة من تعدي صيدلي عليها بالصفع على الوجه أثناء تواجدها بالصيدلية ملكه – الكائنة بمركز أشمون بمحافظة المنوفية – لصرف بعض الأدوية لكونها غير محجبة، والزعم بتعرضها وأسرتها لضغوط داخل مركز شرطة أشمون لإجبارهم على الصلح مع المشكو في حقه.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تداول في هذا الصدد، وحقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 21 الجاري تبلغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من سيدة بالمنطقة عن تضررها من صيدلي للتعليق على

وضع مساحيق تجميل على وجهها -مما يعرضها للحسد- أثناء تواجدها بالصيدلية لصرف بعض الأدوية.

وباستدعاء المشكو في حقه وسؤاله، قرر بأنه معتاد المزاح معها، مشيرًا إلى أنه صديق العائلة وعلى معرفة تامة بالمُبلغة.

وبسؤال كل من زوج المُبلغة ووالدتها، قررا بمضمون ما جاء بأقوال المشكو في حقه، ونفيا وجود ثمة خلافات سابقة بينهم وبين المشكو في حقه.

وأضاف أنهما حاولا إقناع الشاكية بعدم تحرير محضر بالواقعة، إلا أنها رفضت ذلك، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.