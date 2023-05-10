حقيقة سير سيارات النقل والملاكي في دوران عشوائي أعلى «الدائري»

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما نشر على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، من تعليق يتضمن الإدعاء باتخاذ قائدي سيارات النقل والملاكي، دوران عشوائي أعلى الطريق الدائري، عقب نزلة صفط اللبن اتجاه ميدان لبنان القادم من منطقة المريوطية، للمرور من خلالها مما يؤدى إلى الحوادث المرورية وتعريض حياة قائدي السيارات للخطر.

وبفحص

الدائري من منطقة صفط اللبن، وحتى أعلى محور 26 يوليو.

وتبين وجود فتحة بالحاجز الخرساني الأوسط الفاصل بين الطريق الدائري في الاتجاهين ناتجة عن أعمال إنارة الطريق الدائري.

وبالتنسيق مع الجهات المعنية أغلقت الفتحة المُشار إليها، من خلال وضع حواجز خرسانية “نيو جيرسي”.