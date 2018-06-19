حقيقة سفر 28 برلمانيًا إلى المونديال

ياسمين فواز تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أخبارًا عن سفر عددا كبيرا من النواب ا إلى روسيا لتشجيع المنتخب المصرى بتكلفة مالية كبيرة على نفقة البرلمان، وهوما نفاه البرلمان والنواب أنفسهم. يأتى ذلك فى وقت كشفت فيه…

ياسمين فواز

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” أخبارًا عن سفر عددا كبيرا من النواب ا إلى روسيا لتشجيع المنتخب المصرى بتكلفة مالية كبيرة على نفقة البرلمان، وهوما نفاه البرلمان والنواب أنفسهم.

يأتى ذلك فى وقت كشفت فيه مصادر برلمانية أن أغلب النواب سافروا على نفقة رجل الأعمال ونائب البرلمان محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة .

وأكدت المصادر أن عدد النواب المسافرين لا يتجاوز 40 نائبا وليس 100 كما ادعي البعض.

وأضافت، فى تصريحاتها لـ”المال”، أن النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان هو من تحمل تكاليف سفر ما يقرب من 28 نائباً من أعضاء اللجنة علي نفقته الشخصية باعتباره رجل أعمال فى الأساس، لافتة إلى أن أغلب النواب المسافرين تجمعهم علاقات صداقة بينهم وبين الاول.

من ناحيته، نفى المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، ما تردد من شائعات انتشرت مؤخرا على بعض المواقع، عن قيام عدد من أعضاء مجلس النواب بالسفر إلى روسيا لحضور مباريات كأس العالم على نفقة المجلس.

وقال سعدالدين في بيان أصدره اليوم، إن هذا الكلام عار تماماً من الصحة، وإن هناك عددا من النواب، سافروا لتشجيع المنتخب الوطني على نفقتهم الشخصية، وليس للمجلس ثمة علاقة بهذا الأمر، ولم تتحمل موازنة المجلس أي نفقات لسفر هؤلاء النواب، لاسيما أن اللائحة الداخلية للمجلس لا تسمح بذلك مطلقا، مطالباً الجميع بتحري الدقة فيما ينشر عن مجلس النواب من أخبار.

فيما هاجمت النائبة أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب، المنتقدين لسفر عدد من أعضاء البرلمان إلى روسيا، لمساندة المنتخب الوطني خلال مشاركته في كأس العالم، مؤكدة أنها لم تسافر إلى روسيا على حساب مجلس النواب المصري، ولكن على نفقتها الشخصية، وذلك في رحلة منخفضة التكاليف.

وتابعت، في منشور عبر حسابها على الـ”فيس بوك”: “أنا عضو لجنة الشباب والرياضة، ومسافرة عن طريق الطيران الأردني لأنه مدعم.. أنا ومجموعة زملاء من نواب وهاويين وشباب وأصحاب شركات ومواطنين من أصحاب المهن، سافرنا عن طريق عروض شركات سياحة مخفضة جدًا، وفي عروض لشباب مجانية كمان”.

وأضافت: “مجلس النواب المصري من أفضل المجالس نزاهة وقيما ومبادئ، ولا يوجد أي استفادات شخصية ولا غموض، كله على المفتوح، ولو كان بإيدي كنت جبت تذاكر مجانية لأهلي وأقاربي وزملائي وحبايبي، لكن للأسف لا يوجد مجاني لنا، ولكن تخفيض فقط، وكله على حسب ظروفه”.