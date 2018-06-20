حقيقة سفر وفد الإعلاميين والفنانين للمونديال

المال - خاص أوضحت شركة "برزينتشين"، حقيقة سفر الفنانين والإعلاميين على نفقة شركة المصرية للاتصالات "WE"، لتشجيع المنتخب المصري في روسيا، وذلك ردًا على ما نشر خلال الفترة الماضية. وأكدت الشركة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنها وجهت الدعوة إلى 1350 من المشجعين والفنانين والإعلاميين للوقوف ودعم منتخ

المال – خاص

أوضحت شركة “برزينتشين”، حقيقة سفر الفنانين والإعلاميين على نفقة شركة المصرية للاتصالات “WE”، لتشجيع المنتخب المصري في روسيا، وذلك ردًا على ما نشر خلال الفترة الماضية.

وأكدت الشركة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنها وجهت الدعوة إلى 1350 من المشجعين والفنانين والإعلاميين للوقوف ودعم منتخب مصر خلال مبارياته في كأس العالم.

كان عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، نشرت العديد من الصور والأخبار التي تستنكر سفر الفنانين والإعلاميين على نفقة شركة المصرية للاتصالات we لتشجيع المنتخب، الأمر الذي اعتبره البعض إهدار للمال العام.