حقيقة سفر شيرين عبد الوهاب للعلاج إلى ألمانيا

عاد الجدل مرة أخرى حول الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد قيام رجل الأعمال فرج عامر بنشر صورة لها عبر حسابه الرسمي مؤكدا خبر يفيد سفر شيرين عبد الوهاب إلى ألمانيا لاستكمال العلاج”.

لكن قام ياسر قنطوش محامي شيرين بنفي ذلك تماما في تصريحات صحيفة معلقا” كلام الحاج فرج، مش مظبوط، وهي حاليا في مصر”،

وعن حالتها الصحية، قال شيرين بصحة جيدة، وحالتها في تحسن دائم.

وتتواجد شيرين حاليا في إحدى المستشفيات بمصر الجديدة ، من أجل تلقي العلاج المناسب ، بعد قيام شقيقها محمد بإيداعها فيها بالاستعانة بلجنة طبية من المستشفى .

وكان آخر ظهور لشيرين في برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة اسعاد يونس ، كما قدمت مؤخرا حفلا ناجحا بجامعة 6 أكتوبر .