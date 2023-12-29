حقيقة سرقة مجهولين لمدافن المستقبل في الإسماعيلية

كشفت أجهزة الأمن عن حقيقة ما نشر عبر إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن تعليق مدعوم بصور تضمن إدعاء صاحب الحساب بتعرض مدافن المستقبل في محافظة الإسماعيلية للسرقة من قبل مجهولين.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تداول في هذا الشأن، وبتاريخ 26 الجاري استدعت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية الشاكي صاحب الحساب، وبسؤاله قال إنه أثناء زيارته لقبر والده بمقابر المُستقبل فوجئ بعدم وجود البرواز الحديدي “الكريتال” المتواجد على عين الحريم، فاعتقد عن طريق الخطأ قيام أحد اللصوص بالاستيلاء عليه.

وفي وقت لاحق، زار المقابر مرة أخرى فأخبره الحارس المُعين عليها بمُشاهدته لذلك البرواز مُلقى على الأرض إثر تعرضه للعوامل الجوية، فتحفظ عليه بغرفته الخاصة ولم يقم بتركيبه مرة أخرى خشية سقوطه لتأثره بالصدأ.

وبسؤال الحارس المشار إليه أيد ذلك كما أيد الشاكي ذات المضمون، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.