حقيقة زيادة المعاشات شهر يناير 2023.. تعرف على موعد الصرف

ينتظر المواطنون بكل شغف حقيقة زيادة المعاشات شهر يناير 2023 ومعرفة موعد صرف المعاش بالزيادة الجديدة التي قد تم الإعلان عنها سابقا، حيث يتبقى 4 أيام على نهاية عام 2022، وبداية العام الجديد 2023، أيام قليلة تفصلنا على العام الجديد 2023.

وقررت وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات شهر يناير 2023 لـ أكثر من 10 ملايين و700 ألف مواطن، يوم الأحد 1 يناير 2023 المقبل، بعد بدء صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 للعاملين في القطاع الخاص والحكومة يوم 22 ديسمبر 2022 الماضي.

بوابة “المال نيوز” تستطلع من خلال التقرير التالي تسليط الضوء على كل ما تريد معرفته عن حقيقة زيادة المعاشات شهر يناير 2023

حقيقة زيادة المعاشات شهر يناير 2023.. موعد الصرف

أكدت الهيئة القومية للتأمينات أنه ليس هناك تعارض بين الحد الأدنى للاشتراك في التأمينات، والقرار الخاص بتحديد الحد الأدنى للأجور بقيمة 3000 جنيه.

وتبدأ التأمينات اعتبارا من أول يناير، تطبيق قرار زيادة المعاشات ، حيث يتم رفع الحد الأدنى في يناير 2023 بقيمة 1700 جنيه، بينما يتم رفع الحد الأقصى لعشرة آلاف و900 جنيه، على أن يصبح الحد الأدنى للمعاشات 1105 جنيهات، والحد الأقصى 8720 جنيهًا.

يتمكن أصحاب المعاشات من صرف معاشات يناير 2023 بدءا من الأحد المقبل، وفقا للجدول الآتي:

تصرف معاشات شهر يناير 2023 يومي 1 و2 يناير، للحاصلين على معاش أقل من 1000 جنيه.

تصرف معاشات شهر يناير 2023 يومي 3 و4 يناير، للحاصلين على معاش أقل من 2000 جنيه.

تصرف معاشات شهر يناير 2023 يومي 5 و6 يناير، للحاصلين على معاش أكثر من 2000 جنيه مع استكمال صرف المعاشات على مدار باقي الشهر لجميع الأشخاص.

منافذ صرف معاشات يناير 2023

أتاحت التأمينات منافذ لصرف المعاشات الشهرية، من خلال مكاتب البريد المصري أو من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة، وكذلك يمكن الصرف من بنوك القرى والبنوك التجارية، أو من منافذ شركة فوري أو عبر ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM أو من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصرف معاشات يناير 2023.

يتمكن أصحاب المعاشات من صرف معاشات يناير 2023 بدءا من الأحد المقبل، وفقا للجدول الآتي:

صرف معاشات شهر يناير 2023 يومي 1 و2 يناير، للحاصلين على معاش أقل من 1000 جنيه.

صرف معاشات شهر يناير 2023 يومي 3 و4 يناير، للحاصلين على معاش أقل من 2000 جنيه.يتم صرف معاشات شهر يناير 2023 يومي 5 و6 يناير، للحاصلين على معاش أكثر من 2000 جنيه مع استكمال صرف المعاشات على مدار باقي الشهر لجميع الأشخاص.

قانون المعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019

وطبقا لقانون المعاشات الجديدة، تم تحديد الحد الأدنى لقيمة الاشتراك في التأمينات بـ1000 جنيه بدايةً من عام 2020 على أن يتم رفعه في شهر يناير من كل سنة بنسبة في حدود 15%.

وهناك 13.8 مليون مواطن مؤمن عليهم وأكثر من 70% من هذا الرقم، جميعهم مستفيدون من قرار زيادة المعاشات ، حيث إن قرار زيادة المعاشات يشمل الموظفين العاملين بالقطاع الخاص.

كيفية حساب قيمة زيادة المعاشات 2023

زيادة المعاشات والمرتبات 2023 .. الحاصل على معاش 1000 جنيه، يصل بعد الزيادة إلى 1130 جنيها.

زيادة المعاشات والمرتبات 2023 .. الحاصل على معاش 2000 جنيه، يصل بعد الزيادة إلى 2260 جنيها.

زيادة المعاشات والمرتبات 2023 .. الحاصل على معاش 3000 جنيه، يصل بعد الزيادة إلى 3390 جنيها.

زيادة المعاشات والمرتبات 2023 .. الحاصل على معاش 4000 جنيه، يصل بعد الزيادة إلى 4520 جنيها.

زيادة المعاشات والمرتبات 2023 .. الحاصل على معاش 5000 جنيه، يصل بعد الزيادة إلى 5650 جنيها.

زيادة المعاشات والمرتبات 2023 .. الحاصل على معاش 6000 جنيه، يصل بعد الزيادة إلى 6780 جنيها.