حقيقة دهس سيارة لفتاة وترويع المواطنين بالسلاح في الدقهلية

كشفت أجهزة الأمن عن حقيقة ما تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن دهس قائد سيارة إحدى الفتيات وترويع المواطنين بسلاح ناري في محافظة الدقهلية.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه قد تبلغ من شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة- بسرقة سيارته من مجهولين وبتتبع السيارة عن طريق استخدام التقنيات الحديثة تم تحديد مكان تواجدها، وعند ضبط مستقليها حاولا الفرار فاصطدمت السيارة بالرصيف.

وتجمع الأهالي أثناء ذلك، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتواجدين بالسيارة وتبين أنهما شخص له معلومات جنائية، ونجله والذي كان بحوزته محدث صوت و3 طلقات، واتخذت الإجراءات القانونية.