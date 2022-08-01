حقيقة خطف 15 شخصًا بمنطقة صحراوية في أسيوط

كشفت أجهزة الأمن عن حقيقة مقطع فيديو متداول عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، يتضمن إدعاء شخص خطف 15 شخصًا بمنطقة صحراوية، بدائرة مركز شرطة أبنوب بمحافظة أسيوط تحت تهديد السلاح، لنزاع على قطعة أرض وعدم تدخل الأجهزة الأمنية.

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وحقيقة الواقعة تتمثل في ورود بلاغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط ، من شخص يتضرر من مجموعة من الأشخاص -مقيمين بقرية القصير شرق بدائرة مركز شرطة القوصية- وذلك بسبب نزاع على ملكية قطعة أرض مستصلحة بالظهير الصحراوي منذ 5 سنوات، وسابقة وجود إدعاءات فيما بينهم.

وباستدعاء المذكور ومناقشته أفاد بترويجه لتلك الإدعاءات، اعتقادًا منه أن ذلك سيؤدي لحسم النزاع لصالحه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.