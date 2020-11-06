حقيقة خطف فتاة بأسوان وقتلها لعدم دفع فدية من أهلها

تركت المنزل بإرادتها للزواج من شخص رفضه أهلها، واختلفا سويًا فقتلها.

نفى مصدر أمني، صحة ما تداولته جماعة الإخوان الإرهابية على شبكة الإنترنت بتعرض فتاة للاختطاف بمحافظة أسوان، وقتلها لعدم دفع أهلها الفدية.

وأوضح المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل في مغادرة الفتاة لمنزلها بمحض إرادتها، وتوجهها للقاء أحد الأشخاص مرتبطة به عاطفيًا لسابقة تقدمه للزواج منها ورفض الأسرة له.

وأضاف أنه حدثت مشادة بينهما حول إتمام الزواج منها، وعلى إثرها قتلها مستعينًا بقائد مركبة “توك توك” للتخلص من جثمانها بمنطقة العثور.

وتمكنت أجهزة البحث الجنائي من ضبطه أثناء اختفائه بمحافظة المنيا، والقبض على قائد مركبة “توك توك”، واعترف بارتكاب الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.