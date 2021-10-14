حقيقة خطف طفلين من مدرسة في قنا

كشفت أجهزة الأمن عن حقيقة واقعة خطف طفلين من إحدى المدارس في محافظة قنا ، واتضح وجود خلافات أسرية دفعت الزوجة لاصطحاب نجليها.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت ما تداول على أحد المواقع الإخبارية بشأن صدور بيان من إحدى إدارات التربية والتعليم بمحافظة قنا، تنفي خلاله واقعة خطف طالبين من إحدى المدارس كائنة بدائرة مركز شركة فرشوط.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقًا وقطاع الأمن العام، ومديرية أمن قنا ، تبين أن حقيقة الواقعة هي وجود خلافات زوجية.

واتضح أن أطرافها شخص -مقيم بدائرة مركز شركة فرشوط، زوجته ربة منزل -مقيمة بدائرة مركز شرطة نجع حمادي، وعلى إثرها اصطحبت الأخيرة وبرفقتها شقيقها عامل، نجليها -8 و10 سنوات- من المدرسة والتوجه بهما إلى محل سكنها بدائرة مركز شرطة نجع حمادي.

وبسؤال كلاً من والد الطفلين، شقيق والدة الطفلين أيدا ما سبق، واتخذت الإجراءات القانونية.