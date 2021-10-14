لايف

حقيقة خطف طفلين من مدرسة في قنا

توجد خلافات زوجية.
أماني عوض 4:31 م, الخميس, 14 أكتوبر 21 4:31 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت أجهزة الأمن عن حقيقة واقعة خطف طفلين من إحدى المدارس في محافظة قنا ، واتضح وجود خلافات أسرية دفعت الزوجة لاصطحاب نجليها.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت ما تداول على أحد المواقع الإخبارية بشأن صدور بيان من إحدى إدارات التربية والتعليم بمحافظة قنا، تنفي خلاله واقعة خطف طالبين من إحدى المدارس كائنة بدائرة مركز شركة فرشوط.

اقرأ أيضا  مصدر أمني ينفي تعرض سجناء شبين الكوم لانتهاكات وإضراب عن الطعام

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقًا وقطاع الأمن العام، ومديرية أمن قنا ، تبين أن حقيقة الواقعة هي وجود خلافات زوجية.

واتضح أن أطرافها شخص -مقيم بدائرة مركز شركة فرشوط، زوجته ربة منزل -مقيمة بدائرة مركز شرطة نجع حمادي، وعلى إثرها اصطحبت الأخيرة وبرفقتها شقيقها عامل، نجليها -8 و10 سنوات- من المدرسة والتوجه بهما إلى محل سكنها بدائرة مركز شرطة نجع حمادي.

اقرأ أيضا  سحب 3535 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال يوم

وبسؤال كلاً من والد الطفلين، شقيق والدة الطفلين أيدا ما سبق، واتخذت الإجراءات القانونية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

ضبط مروج شائعة انتشار سير سيارات النقل بدون لوحات معدنية

أماني عوض 4:48 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

أمن القاهرة يساعد «مسنة» على صرف معاشها

أماني عوض 4:41 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

الداخلية توزع حلوى المولد على المستشفيات ودور الأيتام (صور)

أماني عوض 4:29 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

مؤسسة مجدي يعقوب بأسوان تحصل على شهادة جمعية القلب الأمريكية لتقديم برامج الإنعاش الرئوي

شريف عمر 12:45 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

وزيرة الهجرة: عمل المرأة فى مناصب مهمة فى مصر حالياً يعنى أن القيادة السياسية تثمن دورها

سمر السيد 11:42 ص, الخميس, 14 أكتوبر 21

«غطاء سيارة كبير الحجم».. التفاصيل الكاملة لتحقيقات واقعة سقوط «ميكروباص الساحل»

أماني عوض 11:39 ص, الخميس, 14 أكتوبر 21