حقيقة خطف سيارة ميكروباص لفتاة في مدينة نصر

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية عن حقيقة واقعة خطف فتاة بواسطة سيارة ميكروباص في منطقة مدينة نصر، بمحافظة القاهرة، بعدما اتضح عدم صحة الواقعة.

جاء ذلك بعدما رصدت المتابعة الأمنية ما نشر عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”، يتضمن إدعاء صاحبة الحساب المشار إليه خطف بعض الأشخاص لشقيقتها بواسطة سيارة أجرة “ميكروباص” بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأن شقيقة صاحبة الحساب المشار إليه قامت بالمبيت لدى أحد أصدقائها دون علم أسرتها.

واتخذت الإجراءات القانونية للإدعاء الكاذب.