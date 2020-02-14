حقيقة حرمان الطفل الثالث من مجانية التعليم وإلغاء مسابقة عقود المعلمين

قالت وزارة التعليم إنه لم ولن يتم المساس بمجانية التعليم، باعتبارها حق أصيل من حقوق المصريين ويكفله الدستور

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء، حول اعتزام الحكومة حرمان الطفل الثالث للأسرة من مجانية التعليم، ونفى ما تردد بشأن صدور قرار بإلغاء مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم، ونفت تلك الأنباء تماماً.

وأكدت وزارة التربية والتعليم خلال تقرير الحكومة أنه لا صحة لما تردد بنية حرمان الطفل الثالث بالأسرة من مجانية التعليم.

مجلس الوزراء: لن يتم المساس بمجانية التعليم وحرمان الطفل الثالث

وشددت الوزارة أنه لم ولن يتم المساس بمجانية التعليم، باعتبارها حق أصيل من حقوق المصريين ويكفله الدستور والقانون، ويتاح للجميع دون تمييز.

وشددت الوزارة على اهتمام الدولة بتطوير ملف التعليم في مختلف المراحل التعليمية، وتقديم خدمات تعليمية تكون متطورة لكافة المواطنين وعلى حد سواء.

وذكرت أن الدولة على النهوض بالمنظومة التعليمية تماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة.

وتهدف الاستراتيجية إلى إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتطوير العملية التعليمية، بجانب تحقيق تنافسية نظم ومخرجات التعليم.

إضافة إلى تطوير مدارس التعليم الفني، وتحسين جودة النظام البحثي والإلكتروني، ونشر ثقافة العلوم والابتكار بالمدارس.

الحكومة: تطوير المناهج الدراسية بالاشتراك مع الجهات العالمية المتخصصة

وجاء في تقرير الحكومة أنه سيتم تطوير المناهج الدراسية، بالاشتراك مع الجهات العالمية المتخصصة بهذا المجال.

فضلاً عن بناء المدارس بالمناطق المحرومة والقرى الأكثر احتياجاً، وإحلال المدارس المتهالكة.

بجانب بناء فصول للتربية الخاصة، بهدف استيعاب الزيادة السنوية من الطلاب.

ونفت الحكومة ما تردد من أنباء بصدور قرار من وزارة التربية والتعليم، بإلغاء مسابقة التعاقد مع الـ120 ألف معلم وذلك لعدم توافر المخصصات المالية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونفت تلك الأنباء.

التعليم: لا نية لإلغاء مسابقة عقود المعلمين

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا نية لإلغاء مسابقة التعاقد مع الـ120 ألف معلم، والوزارة لم يصدر عنها أي قرارات متعلقة بهذا الشأن.

وأوضحت أنه يجري الانتهاء من إجراءات التعاقد طبقاً للشروط المعلنة خلال البوابة الإلكترونية.

وشددت الوزارة على التزامها بتطبيق كافة شروط المسابقة ودون أي تعديل، حرصاً منها على تحقيق تكافؤ الفرص بين كافة المتقدمين.

وأكدت عدم إلغاء المسابقة كما نفت شائعة حرمان الطفل الثالث من مجانية التعليم.

وذكرت أن عملية التعاقد مع 120 ألف معلم سوف تتم لمدة عام تُجدَد وفق اشتراطات المهارة والكفاءة عند الحاجة.

وذلك لتلبية الأعداد المطلوبة التي تحتاجها المدارس الجديدة والمنشآت الحديثة.

وأضافت الوزارة خلال تقرير الحكومة أن ذلك في حالة انتهاء كل الإجراءات الخاصة بالمُتعاقِد.

وذلك لكافة الإجراءات سواء من ضوابط أو تحريات عن المتقدم واستيفائه لكافة الشروط المطلوبة.

وأشارت إلى أن اختيار المعلم وتحديد المدرسة التي سيعمل بها يتم تحديده من خلال الوزارة.

وأكدت أنه لن يعمل في المدارس إلا من توفرت فيه الشروط والضوابط وأيضا موافقات الجهات المختصة.

شروط التقدم لمسابقة المعلمين المؤقتين

وعرض تقرير الحكومة لشروط التقدم في مسابقة المعلمين المؤقتين.

وتضمنت أن يكون المتقدم عضواً نقابياً، ويكون حاصلاً على الشهادات المهارية.

ويكون حاصلا على المؤهل المناسب خاصةً التربوي، ويشترط أن يكون من غير شاغلي الوظائف الحكومية (تعيين أو تعاقد).

وذلك إضافة إلى حسن سمعته، ويكون من مقيمي المربع السكني للإدارات التعليمية المتقدم لها.

ومن خلال تقرير الحكومة ونفي حرمان الطفل الثالث من مجانية التعليم، وإلغاء مسابقة المعلمين وجهت الوزارة مناشدة.

وناشدت وزارة التربية والتعليم وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.

وناشدتهم التواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المعلمين، وتؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية.

وطلبت في حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).