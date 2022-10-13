حقيقة حجز رحلات العمرة بـ4400 جنيه عبر منصة نسك.. تعرف على الشروط

كشف علاء الغمرى عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، عن حقيقة حجز رحلات العمرة بقيمة 4400 جنيه، موضحا أن هناك شروط يجب توافرها للحصول على هذه الباقة عبر منصة نسك الإلكترونية وتأدية العمرة مقابل هذا المبلغ.

وأضاف الغمري لــ”المال”، أنه يمكن لحاملي تأشيرة شنجن أو تأشيرات الاتحاد الأوروبي أو أمريكا أو بريطانيا بالإضافة إلى المقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، زيارة المملكة العربية السعودية وتأدية العمرة.

وأشار إلى أن من يتوافر لديه هذه الشروط سيتمكن من حجز رحلة العمرة عبر منصة نسك للحج مقابل المبلغ المذكور إعلاه شاملة الإقامة بدون تذاكر الطيران.

وكان وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، قال إن سعر باقة العمرة شاملة الإقامة على منصة نسك الإلكترونية بمبلغ 4400 جنيه، دون تذاكر السفر.

وأوضح أن المملكة أطلقت منصة نسك نهاية شهر سبتمبر عام 2022 لحجز برامج العمرة إلكترونيًّا وإنهاء التأشيرات والإجراءات للراغبين في الحج أو العمرة.