حقيقة تهشيم سيدة لمحال تجارية بسيارتها في دمياط

اختلت عجلة القيادة وصعدت على الرصيف ولم تصطدم بأي محل.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تداول على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بشأن واقعة اصطدام إحدى السيارات قيادة سيدة بعدد من المحال التجارية في محافظة دمياط.

وبالفحص اتضح أنه تبلغ لقسم شرطة أول دمياط بحدوث مشادة كلامية بين سيدة “طرف أول”، وصاحب محل ملابس وآخر “طرف ثاني” وذلك بسب أولوية المرور بأحد الميادين.

وباستكمال الفحص تبين أنه سير السيدة بالسيارة قيادتها بالميدان محل الواقعة، اختلت عجلة القيادة بيدها مما أدى إلى صعودها على الرصيف، ولم تصطدم بأي من المحلات أو المارة.

وعلى أثر ذلك حدثت المشادة الكلامية بينها والمذكوران، وحضروا إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة وإثبات حالة وبالتراضي والصلح بينهم.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت ما تداول على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك”، تحت عنوان سيدة تهشم عدد من المحال التجارية بدمياط.