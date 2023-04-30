حقيقة تكبيل لص في عمود إنارة أثناء محاولة سرقة دراجة نارية بالغربية

كشفت أجهزة الأمن عن حقيقة تداول خبر على أحد المواقع الإخبارية، يتضمن تمكن الأهالي من ضبط شخص أثناء محاولته سرقة دراجة نارية، بدائرة مركز شرطة طنطا في محافظة الغربية، وتكبيله بأحد أعمدة الإنارة والاعتداء عليه بالضرب.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 28 الجاري، تبلغ لمركز شرطة طنطا بمديرية أمن الغربية من الأهالي بضبط شخص أثناء شروعه في سرقة دراجة نارية.

وبالانتقال وسؤال شاهد عيان قال إنه ساعد الأهالي في ضبط المذكور أثناء محاولته سرقة دراجة نارية ملك شقيقه، أثناء تركها أمام الورشة محل عمله، دون الاعتداء عليه بالضرب أو تكبيله بأحد أعمدة الإنارة.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال المذكور، وتبين أن له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتولت النيابة العامة التحقيق.