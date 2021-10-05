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حقيقة تقاعس الأجهزة الأمنية عن تنفيذ حكم قضائي.. وضبط المدعي

ادعى صاحب الشكوى أنه بسبب ضابط.
أماني عوض 11:58 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21 11:58 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21

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كشفت الأجهزة الأمنية عن حقيقة إدعاء مواطن بتقاعس رجال الشرطة عن تنفيذ حكم صادر لصالحه ضد مالك مكتب استيراد، بدعوى وجود علاقة بينه وأحد الضباط.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت ما نشر على أحد الحسابات بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن شكوى شخص إدعى خلالها تقاعس الأجهزة الأمنية، عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه ضد أحد الأشخاص في واقعة إصدار شيك بدون رصيد لعلاقته بأحد ضباط الشرطة.

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وبالفحص تبين عدم صحة إدعاء الشاكي حول علاقة المحكوم عليه بأحد الضباط مما حال دون ضبطه، على ذمة الأحكام الصادرة ضده.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المحكوم عليه “مالك مكتب إستيراد وتصدير” -ومقيم بمحافظة الإسكندرية- سبق الحكم عليه في 34 قضية بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد.

وبعد استهدافه عدة مرات بمحل إقامته وأماكن تردده وتبين هروبه وباستخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد مكان إختبائه بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، وبتاريخ 23 سبتمبر 2021 تم ضبطه.

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واتخذت الإجراءات القانونية حيال الشاكي لإدعاءاته الكاذبة، بتقاعس الأجهزة الأمنية عن ضبط المحكوم عليه.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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