حقيقة تقاعس الأجهزة الأمنية عن تنفيذ حكم قضائي في مصر الجديدة

كشفت أجهزة الأمن عن حقيقة ما تداول من تقاعس رجال الشرطة في تنفيذ حكم قضائي صادر ضد سيدة في منطقة مصر الجديدة ، وضبطت مروج الإدعاءات الكاذبة.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت ما تداول عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن شكوى تضرر خلالها صاحب الحساب المشار إليه، من عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضد سيدة زاعمًا تقاعس الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مصر الجديدة ، عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقها.

وبالفحص تبين أن المشكو في حقها سيدة -مقيمة بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة- وأنه قد سبق وصدر ضدها حكمين في قضيتي بالحبس لمدة سنة.

وبمراجعة الجهات القضائية المختصة، أفادت بقيام المذكورة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القضيتين وتأجيل نظرهما.

كما تبين عدم صحة الإدعاءات المتداولة بشأن تقاعس الأجهزة الأمنية، بقسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقها.

وباستدعاء صاحب الحساب المُشار إليه، قرر أنه إدعى ذلك لتحفيز الجهات المسئولة لسرعة ضبط المحكوم عليها، واتخذت الإجراءات القانونية حياله لإدعاءاته الكاذبة.