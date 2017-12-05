حقيقة تغير مسار الدائري الإقليمي فى المنوفية بسبب فيلا

مدحت إسماعيلأوضح اللواء وائل أمين نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، بوزارة النقل، أن الهيئة لم تغير مسار نزلة الطريق الدائري الإقليمي المار بمحافظة المنوفية، مؤكدًا أن ما تردد حول تغير المسار تفادياً لفيلا تعوق "نزلة" و" طالعة" الطريق "عار تماما من الصحة"، قائلاً" :الطريق نستهد

مدحت إسماعيل

أوضح اللواء وائل أمين نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، بوزارة النقل، أن الهيئة لم تغير مسار نزلة الطريق الدائري الإقليمي المار بمحافظة المنوفية

، مؤكدًا أن ما تردد حول تغير المسار تفادياً لفيلا تعوق “نزلة” و” طالعة” الطريق “عار تماما من الصحة”، قائلاً” :الطريق نستهدف أن يتم افتتاحه فى مارس المقبل ـ ازي نغير نزله وإحنا فى التفنيش النهائي للأعمال” ـ على حد تعبيره.

جاءت تصريحات نائب رئيس هيئة الطرق لـ”المال”، ردا على ما نشرته بعض المواقع الالكترونية، اليوم ـ على لسان بعض الأهلي بقرية “كفر سنجلف” بمركز الباجور فى المنوفية، أنهم فوجئوا اليوم بتحويل مسار “نزلة” الطريق الإقليمي بالقرية رغم تنفيذ خطتين لمسار النزلة والطالعة، الأولى نتج عنها إزالة منزل وتم صرف تعويض لصاحبه، وتعطلت الخطة مرة أخرى وكان عائقها منزلين وفيلا مقامة على أرض زراعية صادر لها قرار إزالة، إلا أنهم فوجئوا بتغيير المسار لتتفادى الفيلا المخالفة، لتأخذ مسارا جديدا سيقضي على 40 فدانا من أجود الأراضي الزراعية “.

وقال ـ أمين ـ أن الطرق له 3 نزلات الأولي عند ” مركز الباجور ـ شبين” وأخري ” المناشى الخطاطبه”، والأخيرة على الطريق الصحراوي، لافتاً الي أن لم يتم تغير مسار الطرق ونفذوفقاً للمخطط العام المعتمد من جانب الهيئة واستشاري المشروع.

وكانت هيئة الطرق إستقرت فى مارس الماضي على تعديل مسار الطريق ليتم تنفيذه وفقاً لمخطط 2016، بدلاً من مخطط 2015، إذ أن المخطط الذى أعدته الهيئة عام 2016 يترتب عليه إزالة 18 منزلاً ونزع ملكية 20 فدانًا، فيما يترتب على تنفيذ الطريق وفقاً لمخطط سنة 2015 إزالة 30 منزلاً ونزع ملكية 45 فدانًا ، ومن ثم واستقرت علي مسار 2016 لكونه أقلضررًا الأمر الذى اعترض عليه أهالي القرية فى وقت سابق.

يشار الي أن الدائري الإقليمي يضم قوسان ـ الأول القوس الشمالي الشرقي”، والثاني ـ القوس الشمالي الغربي يمر مساره بـ 4 محافظات هي: “الشرقية – القليوبية – المنوفية – الجيزة”، بداية من بلبيس وانتهاء بتقاطعه مع طريق “القاهرة – الإسكندرية الصحراوي”

