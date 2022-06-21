حقيقة تعرض مدرسة للتخدير أثناء خروجها من عملها بالبحيرة

كشفت أجهزة الأمن عن حقيقة ما تداول بمقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع “يوتيوب”، تزعم خلاله المتحدثة بمقطع الفيديو تعرض مُدرسة بإحدى المدارس بمدينة كفرالدوار بمحافظة البحيرة، للتخدير من سيدة وذلك أثناء خروجها من المدرسة فصرخت واستغاثت وتمكنت المتهمة من الهرب أثناء تجمع الأهالي.

وبالفحص تبين عدم صحة ما جاء بمقطع الفيديو المشار إليه، وحقيقة الواقعة بأنه في تاريخ 8 الجاري، تبلغ لقسم شرطة كفر الدوار من سيدة قالت إنه أثناء تواجدها بأحد الشوارع، اصطدمت بها سيدة مما أدى لاختلال توازنها وسقوطها أرضًا، وغافلتها أثناء ذلك وسرقت مبلغ مالي من حقيبة اليد الخاصة بها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة من تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، سيدة -لها معلومات جنائية.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وأرشدت عن الـمبلغ المالي المستولى عليه، وباستدعاء الـمُبلغة وسؤالها عن مضمون ما جاء بمقطع الفيديو المشار إليه نفت معرفتها بالمتحدثة، وعدم علمها بمصدر المعلومات التي أوردتها بالمقطع، واتخذت الإجراءات القانونية.