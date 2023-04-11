حقيقة تعرض قائدي السيارات للسرقة بالإكراه بأحد الطرق في الغربية

كشفت أجهزة الأمن عن حقيقة ما تداول عبر بعض الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تعرض بعض قائدي السيارات للسرقة بالإكراه بأحد الطرق بمدينة قطور في محافظة الغربية، والإدعاء بتقاعس الخدمات الأمنية المعينة على الطريق من اتخاذ اللازم.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تداول في هذا الشأن، وحقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 22/3/2023 تبلغ لمركز شرطة قطور بمديرية أمن الغربية من شخص -مقيم بمحافظة كفر الشيخ- قال إنه أثناء سيره بسيارته بالطريق المشار إليه، ألقى بعض الأشخاص حجارة على السيارة قيادته، مما أدى إلى حدوث بعض التلفيات بها دون التعرض لواقعة سرقة

وباستدعاء أحد الأشخاص من ناشري الشكوى وبسؤاله أفاد بتعرضه لذات الواقعة بتاريخ 20 مارس الماضي دون تعرضه للسرقة، ونفى وجود ثمة تقاعس من الأجهزة الأمنية.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتعامل الفني أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 4 أشخاص وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الوقائع بقصد اللهو والمزاح، دون قيامهم بسرقة أحد.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.