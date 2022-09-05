حقيقة تعرض طالبين لمحاولة خطف وسرقة هواتفهما بميدان الجيزة

نفى مصدر أمني صحة ما تداول عبر أحد البرامج بإحدى القنوات الفضائية، بشأن تعرض طالبين لمحاولة خطف في ميدان الجيزة من قِبل أحد الأشخاص، وتمكنه من سرقة هواتفهما المحمولة.

وأكد المصدر على عدم تلقي الأجهزة الأمنية أية بلاغات بشأن الواقعة.

وبالفحص استدعت الأجهزة الأمنية المعني بالواقعة، طالب -يبلغ من العمر 14 عامًا، مقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة وأصل إقامته بمحافظة قنا.

وبسؤاله قرر بأن والده تعرف على شخص من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وادعى أنه يعمل بوظيفة إدارية بأحد النوادي الرياضية، وعرض عليه مساعدته لضمه لمدرسة كرة القدم بالنادي.

وأضاف أنه بتاريخ 1 الجاري، تقابل مع الشخص المشار إليه صحبة والده وأحد أصدقائه -14 عامًا، مقيم بمحافظة قنا- يرغب في الانضمام لذات النادي، واصطحب الشخص المشار إليه وصديقه إلى أحد الأندية بمنطقة العباسية وقاما بمغافلتهما والاستيلاء منهما على هواتفهما، بدعوى عدم السماح لهما بالدخول بالهاتف وفر هاربًا.